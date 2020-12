Meteo e traffico in autostrada: allerta maltempo e rischio allagamenti

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 5 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Insiste il maltempo su tutte le regioni del Centro-Nord, con fenomeni più intensi sul Nordest e temporali sul litorale toscano e laziale. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 900 metri, sulla restante fascia alpina il limite pioggia-neve è risalito ben oltre i 1000 metri. Tempo variabile al Sud, con cieli da poco a molto nuvolosi e possibili rovesci tra Basilicata e Calabria. Nella notte temporali anche sulla Campania e sulla Sicilia. Le minime saranno comprese tra 9 e 14 gradi, decisamente inferiori sul Nordest dove si sfiorerà lo zero.

Domenica 6 dicembre schiarite sulle Alpi occidentali, maltempo diffuso sul resto della Penisola, con acquazzoni persistenti sul Nordest e sull’Appennino meridionale. Sulle Api centrali nevica oltre i 900 metri. Temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi, intorno ai 6 gradi sul Nordovest. Dal pomeriggio parziali schiarite sul versante adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A8 Milano-Varese nebbia a banchi tra Fiera Milano e Gallarate con visibilità 150 metri.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.7 – direzione: Genova) coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente.

In Romagna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 117.3 – direzione: Taranto) Rimini nord in entrata è chiuso al traffico verso Ancona per incidente. Entrata consigliata verso Ancona: Rimini sud.

In Toscana si segnala vento forte in A12 Genova-Rosignano tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-Teramo vento forte tra Grande Raccordo Anulare e Castel Madama.

All’altezza di Pescara in A25 Torano-Pescara pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Villanova.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno l’uscita di Napoli Via Marina è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 07/12/2020 provenendo da Salerno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni.