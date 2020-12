F2 Sakhir, feature race: vince Tsunoda, Schumacher rimonta spettacolare

Nella prima gara della F2 vittoria per Tsunoda. 7° posto e giro veloce per Mick Schumacher che rimonta dalla 18a piazza.

Partenza fulminea di Shwartzman che si ritrova subito 2° alle spalle di un ottimo Mazepin, solo 3° invece alla prima curva il pole-man Tsunoda. Dietro, invece, cerca di recuperare terreno Schumacher che alla prima tornata è 15° mentre il suo sfidante per il titolo Ilott resta 8°. Problemi per Lundgaard al via, che resta piantato.

Nei primi giri Schumacher è indiavolato e supera i propri avversari come birilli e dopo 8 giri è già 12°. Grande spettacolo in pista grazie anche al nuovo layout cortissimo e velocissimo che favorisce le lotte tra i vari piloti. Davanti battaglia tra Shwartzman e Tsunoda con il russo che respinge tutti gli attacchi del giapponese, ma al 13° giro deve alzare bandiera bianca.

Dopo i pit stop lotta spettacolare a tre tra Mazepin, Shwartzman e Tsunoda. Resta in pista Schumacher che monta le dure e allunga il primo stint. Alla 30a tornata rientra il tedesco ed esce 11°, ma con gomma fredda, in poche curve, si fa sopravanzare da Deletraz.

Grande rimonta di Schumacher

Una volta entrato con le gomme in temperatura Schumi comincia a recuperare entrando in top-10 e fa segnare anche il giro veloce che vale due punti. Davanti in calo Shwartzman che si fa superare prima da Tsunoda e poi da Drugovich e Zhou.

Davanti Mazepin in crisi perde la prima piazza da Tsunoda e poco dopo viene sopravanzato anche da Zhou, autore di una gara fantastica. A tre giri dalla fine il russo neoacquisto della Haas viene superato anche da Drugovich e perde così il podio.

Vince Tsunoda davanti a Zhou e Mazepin che nel finale è riuscito a superare nuovamente Drugovich. Ottimo 7° posto per Schumacher alle spalle del contendente al titolo Ilott. Il tedesco fa segnare anche il giro veloce che vale due punti. Per effetto di questi risultati il figlio del 7 volte campione del mondo mantiene la testa del campionato. Sotto investigazione Mazepin per alcune manovre discutibili durante la gara, in caso di penalità la classifica verrebbe nuovamente stravolta.

Ordine d’arrivo