F1 Sakhir, Qualifiche: tempi e classifica finale

Si Γ¨ concluso il turno di qualifiche sul circuito del Bahrein versione breve. Mercedes come al solito in gran forma.

Dopo una terza sessione a firma di Max Verstappen, sono scattate le qualifiche del GP di Sakhir.

Q1 – Primo a scendere in pista le due Haas di Kevin Magnussen e Pietro Fittipaldi. Il brasiliano partirΓ comunque ultimo per la sostituzione di diversi componenti della power unit.

55″334 per la McLaren di Carlos Sainz. 54″785 per l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Sergio Perez su Racing Point migliora il crono in 54″267. 52″037 per Verstappen.

Brivido per Mad Max.

VER πŸ“»: “What the ****** is that McLaren doing?” Max gets an eyeful of a McLaren missing the chicane#BahrainGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/4snlspmuQ4 β€” Formula 1 (@F1) December 5, 2020

A 2′ dalla fine Bottas porta la sua Mercedes al comando con 53″904.

Bandiera a scacchi! Bottas chiude davanti a Verstappen e Russell. Ferrari settima con Leclerc e ottava con Vettel.

Eliminato Raikkonen addirittura penultimo.

CLASSIFICATION (Q1) Bottas on top, as Albon squeezes into Q2 by less than a tenth 🀏#BahrainGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/Q5BW9MzCUs β€” Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Q2 – Si riparte. Grande traffico in pista. Ferrari e Mercedes in azione con le medie.

We πŸ‘ Go πŸ‘ Again πŸ‘ Our second segment of qualifying is under way!#BahrainGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/BtXuzQJJRo β€” Formula 1 (@F1) December 5, 2020

54″474 per Leclerc subito superato da Gasly e da Bottas con 53″803. Perez balza in testa con 53″787. A 6′ dalla fine Ferrari entrambe a rischio.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen firma un 53″647 all’ultimo run e precede Sergio Perez e Valtteri Bottas. Leclerc risale in 6Β° piazza. Fuori Vettel, 13Β°, cosΓ¬ come Norris 15Β° e Albon, 12Β°.

Q3 – Al via la tranche finale. come al solito Mercedes immediatamente in pista.

53″730 per Bottas. 53″591 per Verstappen seguito a distanza ravvicinata da Leclerc. A 4′ dalla fine Bottas comanda su Russell e Verstappen. Leclerc Γ¨ giΓ fuori dall’abitacolo. La Ferrari non ha piΓΉ gomme.

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas in pole postition davanti all’altra Mercedes di George Russell e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarto Charles Leclerc.