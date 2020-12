F1 Sakhir, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Si è conclusa la terza sessione di prove libere sul circuito di Sakhir. In gran forma la Red Bull. Male la Ferrari

Protagonista assoluto della prima giornata a Sakhir George Russell sarà al centro dell’attenzione questo sabato di qualifiche in Bahrein.

Semafori verdi e via all’azione per l’ultimo turno di libere.

🚥 FP3 GREEN LIGHT 🚥 The final hour of practice is under way 👉#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/zglPdceFrK — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

56″499 per Pietro Fittipaldi con la Haas.

55″555 per Lando Norris che porta al vertice la sua McLaren. Poco dopo è la Renault di Daniel Ricciardo a passare al comando con 55″311.

Dopo un venerdì sera praticamente buttato a causa di un guasto al cambio emerso giusto all’inizio dell’FP2 si rivede in pista la Ferrari di Charles Leclerc. Per lui 55″253.

55″010 per Valtteri Bottas.

Testacoda per la Red Bull di Max Verstappen.

A busy couple of minutes! Max Verstappen goes spinning off track and then George Russell goes fastest, posting a time of exactly 55 seconds ⏱️#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/lIxrmDDzji — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Vettel si inserisce in seconda piazza, a panino tra le due Mercedes.

A 10′ dalla fine Max Verstappen si porta in vetta con 54″064. L’olandese è seguito dalla Mercedes di Bottas, dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly, staccato di appena tre decimi, dalla Renault di Esteban Ocon, dalla McLaren di Lando Norris e dalla RB16 di Alex albon, unico a fermare il cronometro con gomme medie. Gli altri cinque sono tutti su soft. Dodicesimo Lecercl, seguito da Vettel. Come venerdì l’Alfa Romeo si sta dimostrando più in forma della Rossa.

Negli ultimi secondi d’azione testacoda per Leclerc. Anche oggi le SF1000 dimostrano di faticare molto.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen conclude davanti a Valtteri Bottas e a Pierre Gasly. Tredicesimo a quasi 8 decimi Leclerc e quindicesimo Vettel, seguito da vicino dall’Alfa di Raikkonen. Chiudono il gruppo i debuttanti Fittipaldi su Haas e Aitken su Williams.