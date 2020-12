Calendario Superbike 2021: dubbio Oschersleben, round in Russia?

Ci sono alte probabilità che neanche nel 2021 il Mondiale Superbike corra in Germania. Possibile un appuntamento in Russia all’Igora Drive.

Nel calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2021 non figura il round in Germania e ciò ha un po’ sorpreso. La tappa a Oschersleben era prevista nello scorso campionato ed è stata annullata causa Covid-19, però si pensava che sarebbe ricomparsa nel programma della prossima stagione.

Va detto che nel calendario provvisorio diffuso dalla Dorna c’è un round del quale non è stato indicato il luogo di svolgimento né la data. Si è presto pensato che quello slot potesse andare proprio alla Motorsport Arena Oschersleben, tuttavia molto dipenderà da come si evolverà l’emergenza coronavirus nelle prossime settimane.

SBK 2021, Oschersleben fuori dal calendario? Alternativa Igora Drive

Ralph Bohnhorst, amministratore delegato del circuito, ha spiegato a Speedweek che esistono ancora delle possibilità che non si corra il round SBK in Germania: «Non abbiamo ancora alcuna certezza sulla pianificazione a causa del Covid-19. Dobbiamo pensare anche al lato economico, credo che sia l’80% di possibilità che la gara non si svolga. Siamo in contatto con Dorna, vedremo cosa succederà».

Il noto portale svizzero spiega che a Oschersleben servirebbero circa 15.000 spettatori paganti per fare dei profitti. Ma vista la situazione attuale, è difficile dire quando verrà permesso a un numero così elevato di persone di occupare le tribune di un circuito. Fare previsioni è praticamente impossibile.

Sicuramente sarebbe un peccato se il round in Germania dovesse saltare, considerando anche che BMW nel 2021 avrà una pattuglia con quattro M 1000 RR e un team satellite tedesco (Action Bonovo) con un pilota tedesco (Jonas Folger). Ma è normale che chi gestisce la Motorsport Arena faccia i propri conti.

Secondo quanto riportato da Speedweek, non va escluso che il l’ultimo slot libero del calendario SBK 2021 venga occupato dalla pista di Igora Drive, situata a circa 54 chilometri a nord di San Pietroburgo. Il tracciato misura 4,086 km ed è stato progettato dal famoso designer di piste Hermann Tilke. Possiede otto curve a sinistra e sei a destra.

Carmelo Ezpeleta ha dichiarato che Franco Uncini si è recato in Russia per un sopralluogo e Dorna ha inserito Igora Drive come circuito di riserva nel calendario MotoGP 2021. Però il tracciato russo può rientrare anche nella stagione Superbike. Altre opzioni per il Mondiale SBK sono Bahrain e Kuwait.

Il campionato delle derivate di serie ha già gareggiato in Russia nel 2012 e nel 2013, ma alla Moscow Raceway di Mosca. Purtroppo nell’ultima edizione c’è stato il tragico incidente che ha portato alla morte di Andrea Antonelli nella gara Supersport. Successivamente non si è più corso lì, ma il round russo potrebbe ritornare realtà nel 2021.