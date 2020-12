Vettel si candida a mentore di Mick Schumacher: “Farò come fece Michael”

Sebastian Vettel è molto contento dell’arrivo di Mick Schumacher in F1 ed è pronto a guidarlo in questo suo inizio di carriera.

Sebastian Vettel sta vivendo ormai la sua ultima stagione in Ferrari. Il tedesco era arrivato a Maranello con il sogno di ripetere i fasti del suo mentore Michael Schumacher e magari superarlo in alcuni record. Nel 2015, infatti, anno del suo approdo al Cavallino rampante, il driver teutonico forte dei suoi 4 titoli vinti in Red Bull puntava veramente in alto.

Purtroppo però le cose sono andate diversamente e negli anni successivi sono arrivati solo una manciata di successi e tanta amarezza. Vettel, infatti, è stato costretto a fare da spettatore alle vittorie di Hamilton un po’ per sue colpe e un po’ per una macchina che alla fine non è mai stata veramente all’altezza della Mercedes.

Vettel: “Incidente Grosjean? Immagini difficili da rivedere”

Dal 2021 Seb passerà all’Aston Martin, mentre in F1 arriverà il figlio del suo mentore: Mick Schumacher. Come riportato da “Sky Sport”, il pilota della Ferrari ha così commentato questa notizia: “Sono felice per lui, è un bravo ragazzo e ha fatto tanti progressi. Io con il padre ho un rapporto speciale, ha rappresentato molto per me e sarò contento se potrò fare con lui quello che Michael a suo tempo fece con me quando io gli chiedevo dei consigli”.

Il tedesco ha infine chiuso parlando del terribile incidente occorso a Grosjean domenica scorsa: “Quando Romain Grosjean è uscito dalla vettura è stato bello, ma onestamente quelle restano immagini molto dure da rivedere”. A quanto pare anche Vettel, come molti suoi colleghi è rimasto scosso dalla scena, nonostante questo, anche nel prossimo weekend lui, come tutti gli altri piloti sullo schieramento abbasseranno la visiera lasciando fuori dal casco la paura.

