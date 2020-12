Traffico in autostrada, 4 dicembre: nevicate al Nord, piove al Centro, sole al Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Maltempo in intensificazione al Nord e in Toscana, con copiose nevicate sulle Alpi e fiocchi anche in pianura, soprattutto sul Nordovest. Neve dai 900/1100m sulla dorsale tosco-emiliana, dai 1400m sulla dorsale centrale, ma con quota in rapida ascesa. Piogge e temporali in Liguria, fenomeni sparsi sul litorale medio tirrenico. Cieli poco nuvolosi al Centro, più soleggiato e asciutto al Sud. Temperature massime fra 10 e 15 gradi, nettamente inferiori sul Nordovest. Dal pomeriggio ancora neve su Alpi e pre-Alpi oltre i 500 metri, piogge sulle pianure del Nord e su buona parte del Centro.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Prevista neve tra Nodo di Pero e Bergamo

Sul basso Piemonte su Diramazione A26-A7 Predosa-Bettole neve tra Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE.

In Toscana sulla A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano. In A1 Firenze-Roma (Km 326.3 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Valdarno e Incisa – Reggello per veicolo in fiamme.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Alle porte di Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori in corso.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.