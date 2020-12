Schumacher, un grave errore in qualifica può costargli il titolo (VIDEO)

Un incidente nelle qualifiche a Sakhir costringerà Mick Schumacher a partire 18° nella gara-1 del weekend in cui si gioca il titolo di F2

Brutto colpo per Mick Schumacher nelle qualifiche dell’appuntamento della Formula 2 a Sakhir, ultima tappa del campionato della serie cadetta. Nelle fasi finali della sessione, la Prema del figlio d’arte tedesco si è toccato con la Trident di Roy Nissany alla curva 10, innescando un incidente che ha fatto decollare la vettura del suo rivale ma soprattutto ha messo fine alle sue chance di conquistare una buona posizione di partenza in vista della gara-1 di domani.

HUGE implications for the championship?! 😳

Leader Schumacher collides with Nissany in qualifying and is set to start towards the back of the grid 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/nW3acVSCS0

