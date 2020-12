MotoGP, Danilo Petrucci: “KTM è l’ultima possibilità”

Danilo Petrucci ha iniziato il lavoro con KTM in galleria del vento. Il 2021 sarà un anno decisivo per il suo futuro da pilota MotoGP.

Tra KTM e Danilo Petrucci è stato amore a prima vista. Quando l’ex Ducati ha fatto visita allo stabilimento di Mattighofen non ha avuto dubbi sulla firma e i risultati ottenuti dal marchio austriaco nel 2020 gli hanno dato ragione. La RC16 ha compiuto passi da gigante nello sviluppo, conquistando ben tre vittorie: due con Miguel Oliveira e una con Brad Binder. Dopo sei stagioni in sella alla Rossa il pilota umbro cambia pagina e si avvia verso un anno decisivo per il suo destino professionale.

Il lavoro con KTM è iniziato in galleria del vento, ma per salire in sella alla nuova moto Petrux dovrà attendere il primo test di febbraio, dal momento che la casa arancione deve rinunciare alle concessioni in materia di test che fino a quest’anno erano di numero illimitato. “Sono molto curioso della nuova moto” , ha rivelato a Speedweek.com. “Purtroppo hanno perso le ‘concessioni’, quindi non sono più possibili test illimitati e quindi non guiderò la moto per la prima volta fino a febbraio”. Per Danilo il 2020 è stato un anno poco proficuo, pur avendo incassato la sua seconda vittoria in MotoGP sul circuito di Le Mans. Difficile fare previsioni per il 2021, ma può contare su un collaudatore di esperienza come Dani Pedrosa che ha consentito di fare un decisivo step dal punto di vista tecnico. “Dani è un ottimo pilota che, a differenza di Pol, non frena così forte. Quindi ora puoi guidare una moto in entrambe le direzioni, aggressiva e fluida”.

La prossima sarà una stagione clou per Petrucci, consapevole che in caso di fallimento potrebbe dire addio alla Top Class. “Se non va bene non credo di avere tante altre possibilità… Credo che il cambio di scenario sarà positivo per me, il modo di lavorare sarà completamente nuovo”.