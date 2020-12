Meteo e traffico in autostrada: le tratte interessate dalla neve

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Proseguono le abbondanti nevicate sulle Alpi oltre quota 600 metri, con propaggini anche sulle pianure trentine e venete. Tempo instabile con piogge sul resto del Settentrione e gran parte del Centro Italia, con temporali anche forti su Toscana. Più stabile al Sud pur con qualche debole rovescio su Campania e Puglia centrale. Le temperature minime si aggireranno fra 9 e 14 gradi, decisamente inferiori sul Nordovest, dove si scenderà anche al di sotto dello zero.

Sabato 5 dicembre prosegue la fase di instabilità al Centro-Nord e sulla Sardegna, con nevicate sulla fascia alpina centrale oltre i 700 metri, precipitazioni diffuse sugli altri settori con forti temporali che interesseranno il litorale toscano e, dal pomeriggio, anche quello laziale. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con qualche piovasco su Puglia e Sicilia orientale. Le massime oscilleranno fra 13 e 18 gradi, mentre sul Nordovest saranno comprese fra 3 e 6 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta. Di seguito il bollettino neve diramato dalla Società Autostrade per l’Italia

Traffico congestionato sulla A7 Genova-Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova , si sconsiglia il transito.

Nevica intensamente:

– sulla A26 Genova-Gravellona-Toce: tra Bivio A10 e bivio Diramazione Predosa-Bettole, tra il nodo con la A4 Torino-trieste e Carpugnino

– sulla A7 Milano-Serravalle tra Serravalle Scriva e il bivio con la A12

– sulla A8 Milano-Varese tra l’allacciamneto con la A36 Pedemontana e Varese

– su tutta la Diramazione Gallarate-Gattico

– sulla A9 Lainate-Chiasso tra Lomazzo sud e Chiasso

Nevica debolmente:

– sulla A26 Genova-Gravellona Toce: tra la Diramazione Predosa-Bettole e Nodo A4, e tra Carpugnino e Baveno

– su tutta la Diramazione Predosa-Bettole

– su tutta la Diramazione Stroppiana- Santhia

– sulla A8 Milano-Varese tra il bivio con la A4 e Gallarate

– sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra il bivio con la A8 e Lomazzo sud

D’intesa con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve,sono stati attivati i seguenti provvedimenti di divieto di circolazione temporaneo:

– sulla A26 Genova-Gravellona: tra il bivio con al A10 Genova-Savona e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole, in entrambe le direzioni di marcia e tra il bivio con la A21 Torino-Brescia e il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole verso Genova Voltri, per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

– sulla A7 Genova-Serravalle tra la Diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova, tra il Bivio con la A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano .

– sulla Diramazione Predosa- Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la A7 verso la A7.

– Sulla A4 Milano-Brescia sul nodo con la A8 da Brescia verso Varese

– sulla A8 Milano-Varese tra il bivio con la A9 Lainate-Chiasso e Varese verso Varese e tra Varese e il bivio con la Diramazione della A26 in direzione di Milano per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.