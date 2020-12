Leclerc incorona Russell: “Domenica può già vincere”

Charles Leclerc non usa mezzi termini nel parlare di George Russell. Secondo il monegasco, il britannico lotterà subito per la vittoria.

Charles Leclerc domenica proverà a raccogliere qualche altro punto iridato per cercare di agguantare a fine campionato il 4° posto nella classifica iridata. Il monegasco però in questo weekend si ritroverà contro un nuovo avversario: George Russell. Il britannico, vecchio compagno di giochi ai tempi del karting, infatti, guiderà domenica una Mercedes e sarà sicuramente tra i protagonisti della gara.

Come riportato da “Motorsport.com”, il driver della Ferrari ha così parlato della novità: “Prima cosa spero proprio che Lewis stia bene e mi auguro di rivederlo presto in pista. Per quanto riguarda invece George credo che abbia in mano un’opportunità incredibile. Io lo conosco molto bene e da tanto tempo perché siamo stati compagni di squadra nei karting nel 2011. Eravamo io, lui e Albon, quindi so perfettamente cosa sa fare”.

Leclerc: “George ha una grande opportunità”

Leclerc ha poi proseguito: “Non so se lui correrà con la Mercedes solo qui o anche ad Abu Dhabi, ma penso che gli basterà anche solo questo weekend per mostrare a tutti le sue qualità. In un certo senso penso che lo abbia già fatto, ma ora ha anche la migliore macchine disponibile, quindi per lui è una grande opportunità per fare un risultato importante”.

Infine il ferrarista ha così concluso: “Penso che domenica lo vedremo sul podio, ma sapendo quando è bravo ed essendo io un’ottimista per natura potrei anche scommettere su una sua vittoria”. Insomma, a quanto pare, secondo il monegasco, è lecito aspettarsi un Russell subito in lotta per le prime posizioni. Questo naturalmente non gioverebbe alla posizione nel team di Bottas, ma questo è un altro discorso.

Antonio Russo