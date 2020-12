Golf Alltrack 2021: metà Variant metà SUV con motore 2.0 TDI 200 CV

Entro la primavera debutta nelle concessionarie la nuova Golf Alltrack: motore 2.0 TDI SCR da 200 CV e prezzo di listino a partire da 44.100 euro.

In Italia si aprono gli ordini per la nuova Golf Alltrack, il crossover a trazione integrale basato sulla Golf di ottava generazione che fonde la versatilità di un SUV con la funzionalità di una Variant. Un’auto ideale per i lunghi viaggi, ma anche per la guida in fuoristrada, che sarà spinta dal 2.0 TDI SCR in grado di erogare 200 CV. A conferirle un aspetto offroad ci pensano i passaruota allargati, gli specifici paraurti, le soglie delle fiancate rinforzate, l’assetto rialzato e le protezioni sottoscocca. Oltre alla trazione integrale 4MOTION.

Il nuovo modello del marchio tedesco potrà raggiungere una velocità massima di circa 230 km/h, i consumi saranno abbastanza contenuti: fino a 1000 km con un pieno di carburante. In Italia la nuova Volkswagen Golf Alltrack è proposta al prezzo di listino di 44.100 Euro ed esordirà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2021.

Le dotazioni di serie

La Alltrack offre un equipaggiamento di serie molto ricco e specifico per questa versione.

Cerchi in lega bruniti Ronda da 17 pollici, la fascia a LED che percorre in larghezza la calandra anteriore e i fari fendinebbia integrati nella griglia e disposti a forma di X. Di serie anche la modalità Offroad aggiuntiva del Driving Profile Selection che rende la guida in fuoristrada ancora più semplice, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, finiture interne Nature Cross Brushed, sedili comfort anteriori riscaldati con logo Alltrack sullo schienale, volante multifunzione rivestito in pelle e pedaliera in acciaio. In occasione del lancio, all’equipaggiamento di serie Volkswagen offrirà il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media con schermo touch da 10,25 pollici, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect.

Di tutto rispetto anche la dotazione di sicurezza della nuova Golf Alltrack: assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento di pedoni e ciclisti, assistente alle svolte Intersection Assist, comunicazione locale Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente Driver Alert, bloccaggio elettronico del differenziale XDS.