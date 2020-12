F1 Sakhir, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Si è conclusa la prima giornata d’azione a Sakhir. Ferrari in alto mare. Ottimo inizio per Russell con la Mercedes.

Dopo il bel exploit di George Russell nell’FP1, si parte per la seconda sessione di prove sul tracciato mini del Bahrain.

Hello again! 👋 We’re back for FP2 with Pietro Fittipaldi the first out on track – follow all of the action here >> https://t.co/LpbrMcOApM#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/m5yaIL81Z8 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

A differenza del pomeriggio in cui la gomma preferita è stata la soft, questa sera i piloti stanno girando perlopiù con medie e dure.

55″043 per Verstappen. Alle sue spalle la Renault di Esteban Ocono e la Red Bull di Alex Albon.

Probabili noie al cambio per Charles Leclerc.

📻 Leclerc: “Something broke” Problems for Charles, who limps to the box in neutral with what initially looks to be a gearbox issue#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/aSSRLUU9Mz — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

I cordoli di Sakhir fanno danni. Parti del fondo della McLaren di Norris volano per la pista.

Norris is having troubles too: “I’ve got a lot of damage to the floor. Some bits just flew off”#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/5hqjNR2iyL — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Vettel tocca la linea bianca e perde il controllo della sua Ferrari finendo in testacoda. Brivido per Kevin Magnussen che si è visto la scena a distanza ravvicinata.

Near miss! 😬 Vettel spins and almost collides with Magnussen – the Haas driver does very well to stay out of his way!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/3V72Eir3Qw — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Quando ci si avvicina a metà sessione Sergio Perez porta la sua Racing Point al comando con 54″866.

Vettel si lamenta via radio perché continua a perdere il posteriore.

54″506 per Valtteri Bottas, ma il compagno George Russell incombe. E infatti l’inglese supera il finnico con un 54″713, ma solo perché al #77 è stato cancellato il tempo.

Qualche preoccupazione tecnica per la McLaren di Lando Norris a 34′ dalla fine.

A mezz’ora da fine si continua a lavorare sulla SF1000 di Leclerc.

A 15′ dalla conclusione Russell precede Verstappen e Perez. Vettel soltanto 14esimo e in continuazione in errore. Leclerc fermo al box con soli due giri completati. Male Bottas soltanto 11esimo e in difficoltà a rispettare i limiti della pista. Subito alle sue spalle la coppia Alfa Romeo formata da Raikkonen e Giovinazzi.

Bandiera a scacchi! George Russell su Mercedes termina davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Racing Point di Sergio Perez. Nessun riscontro cronometrico per Leclerc. Sedicesimo Vettel.