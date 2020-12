Valentino Rossi si dà alle quattro ruote: test sulla Ferrari a Misano (FOTO)

In questi giorni Valentino Rossi è impegnato nei test sulla Ferrari 488 Gt3 a Misano, in vista della 12 Ore del Golfo del 9 gennaio

Abbandonata, almeno per il momento, la fedele Yamaha M1, che ritroverà nella prossima stagione di MotoGP con i colori del team satellite Petronas, Valentino Rossi sta dedicando questo mese di dicembre alle quattro ruote. In particolare, ai test con la Ferrari 488 Gt3, per prepararsi in vista della 12 Ore del Golfo di cui sarà tra i protagonisti in Bahrein il 9 gennaio prossimo.

Proprio in questi giorni, infatti, il Dottore è impegnato nei test sul circuito di Misano Adriatico con la vettura schierata dal team svizzero Kessel, affiancato dai suoi compagni di equipaggio, il fratello Luca Marini e l’inseparabile braccio destro Alessio Uccio Salucci. Gli stessi con cui l’anno scorso, ad Abu Dhabi, debuttò nelle gare automobilistiche endurance conquistando la vittoria di categoria Pro Am e il terzo posto nella classifica generale.

Il grande amore di Valentino Rossi per l’automobilismo

Rossi, insomma, continua a riconfermare l’amore per la Ferrari (di cui provò anche la monoposto di Formula 1 in ben quattro test tra il 2004 e il 2008, accarezzando a lungo anche il sogno di passare alle monoposto a tempo pieno) e, più in generale, quello per le quattro ruote, che ha sperimentato in varie forme. Dalle vetture della massima categoria, come detto (l’ultima uscita sulla Mercedes di Lewis Hamilton l’anno passato), al rally.

Ultimamente il nove volte campione del mondo ha deciso di darsi però alle gare di durata, e per farsi trovare pronto al meglio per la 12 Ore del Golfo ha deciso di dire no, per il secondo anno consecutivo, persino al suo Rally di Monza, in questa edizione valido addirittura come prova conclusiva del campionato del mondo Wrc.