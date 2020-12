Traffico in autostrada, 3 dicembre: temporali al Centro-Sud, code in A7 e A12

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 3 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Sud, con temporali anche violenti tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo variabile con cieli nuvolosi al Nord, con possibili rovesci tra bassa Lombardia e Lunigiana. Nevica sulle Alpi orientali oltre quota 500 metri. Le temperature massime si aggirano fra 4 e 7 gradi al Nord, fra 11 e 16 gradi sul resto della Penisola. Dal pomeriggio parziali schiarite al Centro e sulla Campania, nebbia in Emilia Romagna e nevicate su tutto l’arco alpino.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. In A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda di 2 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per veicolo in avaria. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 6 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori.

All’altezza di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 9 – direzione: Taranto) rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Da Bari) l‘uscita di Canosa è chiusa al traffico provenendo da Bari per Verifica tecnica. Uscita consigliata provenendo da Bari: Andria.