Non c'è dubbio, il 2020 è stato un anno da dimenticare.

Costretti a stare in casa, non c’è molto che possiamo fare per mantenere la nostra sanità mentale; uscire a fare una passeggiata, riorganizzare il nostro armadio, o consumare tutto ciò che i moderni servizi di streaming hanno da offrire. Ma cosa succederebbe se avessi la possibilità di usare un carro armato per distruggere vecchie auto e pistole per sparare a qualsiasi veicolo tu voglia? Grazie a Rage Yard, quel sogno può diventare realtà.

Conosciuta come terapia di distruzione, non è strettamente una novità, ma nessuno ha mai pensato di offrirla su questa scala prima d’ora. Probabilmente avete sentito parlare di una stanza della rabbia, ma le opportunità di distruzione che potete aspettarvi da Rage Yard sono ineguagliabili in confronto.

Il locale vende l’esperienza come una terapia stravagante in due parti.

La prima attività consiste nello sparare alle auto con dei fucili da caccia. Indipendentemente da ciò che state provando, prendete la mira su un’auto di vostra scelta e date libero sfogo al grilletto Certo, potrebbe sembrare già incredibilmente soddisfacente, ma il vero pezzo forte viene dopo.

La seconda parte prevede che un membro del vostro gruppo di distruzione salti su di un carro armato da battaglia Chieftain da 56 tonnellate – lo stesso modello visto in Fast and Furious 6 – che sovrasta su alcuni rottami automobilistici di un tempo.



Purtroppo, questa esperienza si trova solo nel Regno Unito, e ne esiste una simile negli Stati Uniti nota come Drive A Tank. Riceverete prima le istruzioni su come far funzionare in sicurezza un carro armato, insieme a pacchetti aggiuntivi che vi permetteranno di guidare (e distruggere) attraverso una casa e sovrastare e demolire auto.

Indipendentemente da quale di queste esperienze vi attragga di più non c’è dubbio che il 2020 sia un anno perfetto per contemplare una simile “terapia”.