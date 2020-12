MotoGP, KTM chiude la stagione di test. Dani Pedrosa senza contratto

Dani Pedrosa chiude la sua seconda stagione di test con KTM. Il pilota HRC aspetta il rinnovo del contratto per il 2021.

A Jerez de la Frontera KTM ha svolto due giorni di test con Dani Pedrosa e Mika Kallio per provare la RC16 del 2021. Non si ferma l’evoluzione del prototipo austriaco neppure durante la pausa invernale, perché dopo le prime vittorie il marchio di Mattighofen ha intenzione di ritagliarsi un ruolo tra i protagonisti della Top Class. Dal prossimo anno la casa arancione non potrà beneficiare delle concessioni che consentiranno un numero di test illimitato anche con i piloti ufficiali.

I due collaudatori Pedrosa e Kallio hanno chiuso due giorni di test approfittando di un clima mite a Jerez. L’obiettivo principale è raccogliere dati per svolgere al meglio il lavoro durante la pausa invernale. KTM e Aprilia restano gli unici due costruttori che potranno apportare modifiche al motore nonostante il congelamento imposto all’inizio del 2020 per contenere i costi e affrontare al meglio l’emergenza Covid-19. Il team factory e Tech3 hanno portato a casa tre vittorie quasi inattese nella stagione 2020 e si preparano ad un anno di cambiamenti, con l’addio di Pol Espargarò che passerà in Repsol e Honda, il passaggio di Miguel Oliveira nel team factory e l’arrivo di Danilo Petrucci nella scuderia satellite.

Il lavoro di Dani Pedrosa si è rivelato fondamentale per lo sviluppo della KTM RC16, soprattutto in termini di telaio, ma il catalano ancora non ha rinnovato il suo contratto da collaudatore con l’azienda austriaca. Non dovrebbero esserci problemi per la firma, ma al momento nessun annuncio ufficiale né ufficioso. Sui social network l’ex pilota HRC ringrazia chi ha reso possibile questa stagione 2020: “Ultimo test del 2020! Grazie a @ktmfactoryracing @redbull @araieu @alpinestars per aver reso possibile questo anno difficile! Grazie anche a tutti i fan per i vostri messaggi e supporto!”.