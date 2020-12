Lamborghini Aventador vs Porsche Taycan Turbo S | VIDEO

In questo video vedremo uno scontro tra veri titani: una Lamborghini Aventador con motore V12 contro una Porsche Taycan Turbo S.

Questa volta, è il turno della Porsche con la sua Taycan Turbo S. Non è un segreto che questa Taycan sia una supercar potente in base al suo tasso di accelerazione, e in questa lista troviamo anche la Lamborghini Aventador SV. Ma in una gara in linea retta, la Porsche elettrica può battere la Lamborghini con motore V12?

Lovecars ha trovato la risposta e l’ha caricata su YouTube, che potete vedere in fondo all’articolo. Si tratta di una gara praticamente perfetta, in realtà, con uno sprint di entrambe le vetture a 100 chilometri all’ora valutato a 2,8 secondi.

È interessante notare che sia la Taycan Turbo S che l’Aventador SV sono sullo stesso terreno in termini di potenza massima erogata. La coppia, d’altra parte, è un confronto schiacciante per la Taycan Turbo S con un massimo di 1.050 Newton-metri.

D’altra parte, la Taycan ha uno svantaggio di peso rispetto alla Lambo, che dà a quest’ultima un miglior rapporto potenza-peso. Inutile dire che questo dovrebbe automaticamente dare all’Aventador SV la vittoria per questa gara, ma il risultato non è per nulla così scontato.

E’ sorprendente, ma è importante notare che l’Aventador SV ha registrato un tempo più lento nell’accelerazione da 0-100 km/h (3,84 secondi che era un secondo intero più lento rispetto a quanto dichiarato dalla casa) in questa gara.

Godetevi il video di questa entusiasmante gara: