Corona si scaglia contro Iannone: “È un povero sfigato”

Fabrizio Corona ha usato parole non certo morbide per descrivere il rapporto amoroso tra Andrea Iannone e la sua ex Belen.

Andrea Iannone non sta vivendo un bel momento della sua carriera. Il rider italiano, dopo i progressi mostrati con l’Aprilia nel finale del 2019 è stato vittima di una squalifica che lo ha costretto a vivere tutto il 2020 a casa sul divano.

Purtroppo per lui la WADA ha deciso di squalificarlo per 4 anni, un tempo lunghissimo che a questo punto mette a serio rischio la sua carriera. La punizione è stata recentemente confermata anche dal Tas, ma Iannone ha già fatto sapere che non si arrenderà e proverà a fare nuovamente ricorso.

Sul pilota di Vasto pende l’accusa di doping. In realtà durante dei controlli effettuati su Iannone, il rider sarebbe risultato positivo ad una sostanza assimilata mangiando una bistecca. Si tratterebbe quindi di semplice contaminazione alimentare, ma la WADA sinora non ha voluto sentire ragioni e ha deciso di punire col pugno duro l’abruzzese.

Parole dure di Corona per Iannone

Negli anni scorsi il rider di Vasto si era sempre distinto, oltre che per i suoi risultati in pista, anche per le proprie frequentazioni fuori da essa. In particolare il fidanzamento con la showgirl Belen lo ha reso un vero e proprio divo tra gli amanti del gossip.

Oggi, a distanza di qualche anno dalla loro separazione, Fabrizio Corona, ex di Belen, ha deciso di dire la sua su quell’unione senza lesinare insulti nei confronti del pilota ai colleghi di “mowmag.com”: “Andrea Iannone secondo me è solo un povero sfigato. La cosa che mi rattrista è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno e ora Belen sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spende 80 euro”.