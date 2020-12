Clamoroso dalla Spagna: Marquez in ospedale, si è operato di nuovo

Marc Marquez, secondo alcune emittenti spagnole sarebbe al momento in ospedale in procinto di operarsi nuovamente.

Questo 2020 non è stato un anno felice per nessuno, ma il fato sembra essersi accanito in maniera particolare con Marc Marquez, che dall’infortunio rimediato durante la prima gara di questo campionato non ha più avuto pace. Negli ultimi giorni sono tante le voci che rincorrano sul suo futuro.

Secondo un’indiscrezione raccolta da “Antena 3”, Marc Marquez al momento sarebbe al Ruber International Hospital di Madrid dove si sarebbe sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico proprio questo giovedì.

Al momento non vi sono ancora comunicazioni ufficiali dalla Honda. Qualora questa notizia fosse confermata ciò vorrebbe dire che Marquez avrebbe bisogno probabilmente ancora di altri 6 mesi di stop e questo metterebbe a serio rischio anche l’inizio della prossima stagione.

Il padre in mattinata aveva smentito l’operazione

L’emittente La Sexta, invece, questa mattina aveva provato ad intercettare il padre di Marquez fuori l’ospedale che si era lasciato sfuggire: “Non l’hanno ancora operato. Non so se lo operano. Stanno guardando se questa è la soluzione migliore, devono dirlo i medici, sta bene comunque”.

Insomma al momento la situazione è abbastanza intricata e non si capisce di preciso se Marc Marquez si sia sottoposto o meno a questa terza operazione, quello che però sembra certo è che lo spagnolo è di nuovo in ospedale e già questa notizia non è di certo positiva per i suoi tanti fan che già in questo 2020 hanno dovuto fare a meno di lui per tutta la stagione. La notizia di una sua terza operazione però sta arrivando sempre con maggiore insistenza dalla Spagna e ci aspettiamo entro domani anche l’ufficialità dalla Honda a questo punto. Si parla addirittura di 11 ore di intervento.