Alonso contro l’Italia su Instagram: “E’ il centro del Covid”

Dall’aeroporto di Malpensa Alonso attaca l’Italia via social. Intanto la FIA ha deciso se potrà partecipare ai test di Abu Dhabi.

Non ci è andato tanto per il sottile Fernando Alonso. Non appena sbarcato a Milano, l’asturiano ha attaccato l’organizzazione dei nostri aeroporti con una foto prontamente pubblicata su Instagram in cui si vede una classica navetta colma di persone. “25 minuti ad aspettare qua. In teoria Business Class. Quando capisci perché l’Italia è il centro Covid da febbraio”, il messaggio tutt’altro che amichevole. Accortosi della gaffe diplomatica appena fatta e forse richiamato sui numeri che danno la sua Spagna ancora più contagiata, il due volte iridato è tornato sui suoi passi cancellando il post. Come si sa, però, la rete non si perde niente, per cui, nonostante sia stato lesto a rimuovere il tutto, l’immagine è rimbalzata un po’ ovunque.

La FIA si è espressa sui test

Nervi a fior di pelle a parte per il disagio vissuto durante il viaggio, il Samurai ha potuto rallegrarsi con una notizia certamente positiva per lui. La Federazione Internazionale, contravvenendo alle sue stesse regole gli ha dato l’ok per partecipare al test del 15 dicembre ad Abu Dhabi, solitamente dedicato ai debuttanti, in vista del suo rientro in griglia il prossimo anno con l’Alpine Renault. Un decisione, quella dei federali, mal digerita dai team avversari, motivo per cui il Presidente Jean Todt, in accordo con il direttore di gara Michael Masi, entrambi in Bahrain per il GP di questo fine settimana, ha completamente rivisto la norma che ad oggi impone la presenza in prova solamente dei principianti, rendendola aperta a chiunque. Dunque, Red Bull ha reso noto che a Yas Marina farà girare l’esperto Sébastien Buemi, mentre l’Alfa Romeo punterà sulla riserva Robert Kubica. Una deroga sarà infine fatta per Jack Aitken, a Sakhir in azione con la Williams al posto di George Russell, richiamato a sua volta dalla Mercedes quale sostituto di Lewis Hamilton, in quarantena per Coronavirus.

Chiara Rainis