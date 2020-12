Villeneuve attacca un pilota di F1: “Dovrebbe cercarsi un altro lavoro”

Jacques Villeneuve e Alan Jones, due ex campioni del mondo di F1, hanno criticato Daniel Ricciardo per la sua opinione sulla regia

Non sono proprio state prese bene nel paddock le critiche sollevate da Daniel Ricciardo alla regia internazionale della Formula 1, colpevole a suo dire di aver trasmesso a ripetizione il replay del terribile incidente di Romain Grosjean, tanto da trasformarlo in un momento “da Hollywood”, per usare proprio le parole usate dal pilota australiano.

Questa opinione gli ha attirato addosso gli strali di numerosi suoi ex colleghi, già campioni del mondo. Uno di questi è Jacques Villeneuve, che come suo solito non l’ha mandata a dire: “Sono totalmente in disaccordo con Ricciardo“, ha dichiarato il canadese ai microfoni di Sky Sport. “Se la pensa davvero così, dovrebbe iniziare a cercarsi un altro lavoro. In ogni caso ha torto: hanno mostrato le immagini solo quando si è saputo che Grosjean stava bene. Se Ricciardo vuole guadagnare milioni ed essere un pilota di F1, allora deve sapere che questo fa parte del gioco”.

Tutti contro Daniel Ricciardo

Villeneuve ha usato parole simili anche per i telespettatori che condividono l’opinione del pilota della Renault: “Nessuno è costretto a seguire la Formula 1: è uno spettacolo e questo fa parte dello show. La gente vuole vedere questo, ma se Ricciardo la pensa davvero così, anche lui dovrebbe spegnere la tv”.

Della stessa opinione anche un altro ex iridato come Alan Jones, connazionale di Ricciardo: “Abbiamo il povero vecchio Daniel che si lamenta per quanto è stato insensibile e stupido mostrare i replay, ma senza abbellire la questione il nostro è uno sport pericoloso”, ha dichiarato il 74enne ai microfoni di Wide World of Sports. “Piace a tutti vedere un bello schianto, se nessuno si fa male. E le probabilità stanno diventando sempre meno, grazie al miglioramento della sicurezza. Ma è comunque uno sport insicuro, e Daniel se la prende con i replay mostrati prima della ripartenza. Se non è consapevole che qualcosa del genere potrebbe accadere, dovrebbe ritirarsi”.

