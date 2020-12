Traffico in autostrada, 2 dicembre: neve al Nord, pioggia al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 2 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Neve al Nord anche in Pianura, soprattutto in Emilia Romagna, bassa Lombardia, basso Piemonte e sul Veneto centrale. Nevicate intense ad alta quota, soprattutto sull’Appennino Emiliano oltre i 1200 metri dove si superano i 30 cm. A causa delle nevicate è stata chiusa l’autostrada A6 Torino Savona dalle 23 di ieri nel tratto appenninico all’altezza di Niella Tanaro in entrambe le direzioni. Tempo instabile al Centro con piogge diffuse che si estendono fino alla Campania, con possibili temporali anche forti. Più stabile e soleggiato sulle regioni estreme del Sud.

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia coda tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Nodo di Pero per veicolo in avaria. Code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) traffico rallentato su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate. In A9 Lainate-Svizzera neve tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso.

Alle porte di Piacenza sul Raccordo Piacenza Sud- A21 nevischio tra Inizio Complanare Piacenza sud e Fine Complanare Piacenza sud.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 6 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori in corso.

In Emilia sulla A1 Milano-Bologna code a tratti tra Terre di Canossa – Campegine e Fidenza. Coda tra Parma e Reggio Emilia per veicoli antineve in azione. All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per veicoli antineve in azione. Sulla A13 Bologna-Padova (Km 0 – direzione: Bologna) rallentamenti tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto per veicoli antineve in azione.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.