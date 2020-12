Spacca la sua Bmw e la butta nel fiume: arrestato un influencer (VIDEO)

Si è conclusa con un arresto la bravata dell’influencer di Instagram Ryan Taylor in Spagna, al volante di una Bmw Serie 3

È finito in manette in Spagna per reati contro la sicurezza stradale e contro l’ambiente il 27enne inglese Ryan Taylor, noto influencer di Instagram. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia di Marbella dopo aver pubblicato sul social network un video che lo ritraeva mentre guidava in maniera spericolata e alla fine spingeva la sua Bmw addirittura dentro un fiume.

In un altro video pubblicato sull’account YouTube di Taylor, intitolato “Guidando fino alla Spagna con una Bmw da 500 dollari!”, infatti, lui e alcuni suoi amici si sono ripresi mentre staccano la targa dalla Serie 3 E46 di seconda mano e poi la buttano e la abbandonano dentro il fiume Guadaiza, proprio sopra allo stadio municipale di San Pedro, un’area classificata a tutela ecologica speciale.

Ma questa non è l’unica bravata di cui Taylor si è reso protagonista nei suoi filmati incriminati. Nelle immagini li si vede mentre prima saltano sulla macchina, poi la prendono a calci, poi ancora si raggruppano tutti al loro interno e partono sgommando, senza le cinture di sicurezza e con uno specchietto retrovisore completamente distrutto. Come se non bastasse, mentre è alla guida Ryan apre la portiera per colpire un lampione, e uno dei suoi amici si arrampica sul cofano con la vettura in movimento. Sul finale il gruppo getta pietre verso il veicolo e Taylor afferma anche di aver urinato nel serbatoio. Il video si conclude con l’arrivo della polizia sul posto.

Il ragazzo inglese, del resto, è noto per la sua guida pericolosa, di cui si vanta frequentemente su Instagram e su YouTube. E tutto per un pugno di like in più…