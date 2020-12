Meteo e traffico in autostrada: nevica al Nord, piogge al Centro-Sud

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 2 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Continua a nevicare su gran parte del Nord, ma nel corso della serata le nevicate si concentreranno solo sui settori alpini orientali e sull’Appennino toscano oltre i 600 metri. Nella notte nebbia sul Nordovest e piogge sulle pianure del Nordest. Al Centro da poco a molto nuvoloso, con fenomeni su Abruzzo e basso Lazio. Instabile al Sud e in Sicilia, cieli sereni o poco nuvolosi in Sardegna. Le minime si aggirano fra 0 e 5 gradi sul Settentrione, fra 5 e 10 gradi sul resto della Penisola, di poco superiori in Sicilia e Puglia.

Giovedì 3 dicembre cieli nuvolosi al Centro-Nord, con piogge sparse in Lunigiana e Lazio; dal pomeriggio nevicate sui settori alpini oltre gli 800 metri. Al Sud tempo instabile, con forti temporali tra Calabria e Sicilia. Le temperature massime saranno comprese fra 4 e 7 gradi al Nord, fra 14 e 18 gradi al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Bergamo sulla A4 Milano-Brescia (Km 171.5 – direzione: Trieste) tra Dalmine e Bergamo per lavori. In A4 Torino-Brescia nevischio tra Nodo di Pero e Bergamo. Neve anche sulla A9 Lainate-Svizzera tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso, sulla A8 Milano-Varese tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese.

In Emilia Romagna si segnala nevischio sulla A13 Diramazione per Ferrara tra Ferrara sud e Bivio Ss16 Adriatica, sul Racc. Borgo Panigale-Tang.Bologna tra Bologna Borgo Panigale e Bivio Tangenziale Bologna e sul Raccordo Sasso Marconi – SS64 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.4 – direzione: Genova) rallentamenti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso.

Rallentamenti causa pioggia intorno alla Capitale, specie sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e sulla A1 Firenze-Napoli tra Chiusi e Ceprano.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli si segnala pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno. Sulla A3 Napoli-Salerno piove tra Napoli Centro e Salerno.