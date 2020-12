Traffico in autostrada, 1° dicembre: neve al Centro-Nord, incidente in A1

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 1° dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su quasi tutta la Penisola, con precipitazioni maggiormente concentrate sul versante tirrenico. Neve sulla fascia alpina oltre quota 800 metri, più soleggiante sul litorale adriatico e le Isole maggiori. Dal tardo pomeriggio nevicate anche sull’Appennino settentrionale oltre i 1300 metri, rovesci in estensione anche sul litorale marchigiano e la Sardegna settentrionale. Le massime saranno comprese fra 5 e8 gradi al Nord, fra 12 e 17 gradi.

In Val d’Aosta al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni. In A8 Milano-Varese (Km 31.9 – direzione: Varese) traffico rallentato tra Gallarate e Gallarate Nord per lavori in corso.

Prevista neve all’altezza di Piacenza sul Raccordo Piacenza Sud-A21 tra Inizio Complanare Piacenza sud e Fine Complanare Piacenza sud e in A1 Milano-Bologna tra Inizio A1 Milano-Napoli e Terre di Canossa – Campegine. In A1 Milano-Bologna coda di 3 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Al confine tra Umbria e Lazio sulla A1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte verso Roma si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 489 nel quale sono coinvolti 2 mezzi pesanti. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 39.6 – direzione: Salerno) traffico a rilento tra Nocera Nord e Cava de’ Tirreni per lavori in corso.