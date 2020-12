Stagione finita per Hamilton? Ecco cosa è successo al campione Mercedes

Il sette volte iridato Hamilton non potrà essere al via del GP di Sakhir del prossimo weekend e forse neppure ad Abu Dhabi.



Non appena uscita la notizia ha fatto il giro del mondo. Lewis Hamilton non potrà essere al via del penultimo round della stagione in programma sempre in Bahrein questo weekend e potrebbe trovarsi costretto a saltare pure il gran finale di Abu Dhabi. Il motivo è ormai un classico di questo pazzo 2020. L’asso della Mercedes è stato trovato positivo al Coronavirus.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Durante lo scorso impegno a Sakhir, l’inglese ha superato tutti e tre i test effettuati, compreso quello di domenica pomeriggio. Poi lunedì mattina essendosi svegliato con alcuni sintomi ha chiesto un nuovo controllo scoprendo l’amara realtà. Sottoposto ad ulteriori tamponi successivi, l’esito per il 35enne è stato il medesimo. Al momento il recordman della F1 attuale si trova in isolamento e in buone condizioni di salute. La Mercedes dal canto suo non ha ancora deciso a chi affidare il sedile lasciato vuoto.

Per le Frecce Nere il problema è comunque relativo. Il team ha conquistato il settimo sigillo costruttori in Emilia Romagna, mentre la pratica per quanto riguarda la coppa piloti è stata sbrigata in Turchia. L’unico rammarico sarà quello di Ham che non potrà fare incetta di record come ci ha abituato in questa stagione e non solo. Il prossimo appuntamento sarà dunque un occasione per Valtteri Bottas, per mettersi in mostra e far vedere che a Stoccarda c’è vita oltre al campione di Stevenage. Stessa cosa dicasi per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, reduce da una seconda piazza proprio alle spalle del britannico e desideroso di tagliare il traguardo prima della concorrenza mancando dal successo dal secondo evento a Silverstone di inizio agosto.

Wish you a speedy recovery @LewisHamilton 🙏 Keep strong! https://t.co/1ZKQNohdCV — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) December 1, 2020

Chiara Rainis