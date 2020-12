Nuova Fiat Tipo: arrivano le versioni Cross e City Sport

La gamma Fiat Tipo amplia l’offerta con le nuove versioni Cross e City Sport. Il celebre modello punta ad un pubblico più variegato e moderno.

La Fiat Tipo amplia la gamma dopo il lancio nel 2016. Arrivano sul mercato le nuovissime Tipo Cross e Tipo Sport. La nuova Fiat Tipo Cross si va ad aggiungere alle altre tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon). È un vero e proprio crossover dal design sportivo, ma senza rinunciare a spazio e a comfort. L’aspetto è più moderno e muscoloso, con la griglia che si estende fin sotto i proiettori. L’assetto è stato rialzato di quasi 4 centimetri, grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all’introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un altro crossover della gamma Fiat, la 500X.

La vettura si presenta quasi 7 centimetri più alta rispetto alla Tipo Life e si contraddistingue per l’inserto di dettagli “cross”, a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto finora presenti solo sulla versione SW. All’interno la principale novità è rappresentata dal cluster digitale TFT 7”, totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. La Fiat Tipo Cross può essere equipaggiata con il motore diesel 1.6 Multijet, da 95 CV o 130 CV di potenza, oppure con l’inedito GSE 1.0 T3 100 CV alimentato a benzina.

La versione City Sport

La Fiat Tipo City Sport, invece, è ordinabile a partire dalla fine del primo trimestre 2021. L’inedita versione è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi estetici distintivi, quali il badge specifico “Sport”, piazzato sotto lo specchietto anteriore, e la livrea Grey Metropoli abbinata ai cerchi in lega diamantati da 18” e dai numerosi dettagli in nero lucido. La nuova Tipo City Sport offre di serie i nuovi fari con tecnologia “full-led”, sia all’anteriore sia al posteriore, che conferiscono un look ancora più moderno. Nell’abitacolo spicca l’imperiale nero che ben si sposa con il volante compatto e sagomato per una migliore ergonomia. Ampia la gamma di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra i quali ricordiamo il sistema “Adaptive High Beam”, che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l’accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero.