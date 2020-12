Nuova Fiat Panda Sport: grinta al top con il pack Pandemonio

Fiat Panda Sport cambia look e può essere abbinata all’inedito pack Pandemonio, con pinze freni rosse e vetri oscurati.

Nei suoi primi 40 anni di vita la Panda ha saputo conquistare il cuore di tutti, diventando l’auto dei record: la più venduta in assoluto in Italia da otto anni consecutivi e leader, insieme con la 500, del mercato delle city-car in Europa con oltre 375 mila auto vendute ogni anno. Del resto, la Nuova Panda si conferma poi l’unica city-car del segmento a vantare un’offerta completa in termini di trazioni (4×2 e 4×4) e propulsori (Benzina 4×4, Ibrida, Metano e Gpl).

Adesso amplia la propria gamma con l’introduzione nella nuova Fiat Panda Sport che si contraddistingue innanzitutto per alcuni elementi estetici, come i cerchi in lega da 16 pollici bi-colore con gemme nere/rosse; le maniglie e le calotte degli specchi del medesimo colore della carrozzeria e l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale. All’interno spicca la nuova plancia colore titanio, l’imperiale di colore nero, i pannelli porte in eco-pelle, i sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse.

Per i clienti della nuova Panda Sport che desiderano un design ancora più grintoso a disposizione l’inedito Pack Pandemonio che include le pinze freni rosse, vetri oscurati e l’inedito volante in tecno-pelle con cuciture rosse. Tra le dotazioni offerte di serie si segnala, per la prima volta sul modello, la nuova radio Touchscreen da 7” con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlayTM e Android AutoTM che integrano perfettamente lo smartphone che può essere posizionato nel pratico alloggiamento sopra la radio.

La gamma motori comprende il 1.0 FireFly 70 CV Hybrid che abbina il motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW) – Euro 6D Final – ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah di capacità e potenza di picco di 3,6 kW.