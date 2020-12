Meteo e traffico in autostrada: neve a bassa quota, code in Liguria

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 1° dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Un vortice ciclonico di aria fredda sta per attraversare l’Italia settentrionale portando piogge e neve anche a bassa quota, specialmente sulla fascia alpina, la bassa Lombardia e l’Emilia. Nel corso della notte neve anche sull’Appennino centrale oltre i 1300 metri. Piove lungo il versante tirrenico, il medio Adriatico e la Sardegna, con fenomeni in parziale assorbimento nella mattinata di domani. Temporali anche forti sul basso Lazio. Le minime oscilleranno fra 0 e 3 gradi al Nord, tra 7 e 12 gradi al Centro-Sud.

Mercoledì 2 dicembre sarà una giornata di maltempo su quasi tutti i settori, con neve su Alpi e pre-Alpi oltre gli 800 metri e sull’Appennino settentrionale, con fiocchi che giungeranno anche a quote collinari. Cieli sereni o poco nuvolosi su Puglia e Calabria. Nel pomeriggio forti temporali tra Lazio e Campania. Le temperature massime si aggireranno fra 4 e 9 gradi al Centro-Nord, tra 12 e 17 gradi al Sud e sulle Isole.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. In A12 Genova-Livorno (Km 7.6 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori.

Prevista neve sulla A4 Milano-Padova tra Bergamo e Bivio A4/A21 Torino-Brescia, sulla A1 Milano-Bologna tra Inizio A1 Milano-Napoli e Terre di Canossa – Campegine e sul Raccordo A13-Tangenziale Bologna tra Bivio Complanare Bologna e Bologna Arcoveggio. Neve anche sulla A1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante e in A1 DIRETTISSIMA tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 21.7 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. e Settebagni per lavori in corso.

In Campania sulla A16 Napoli-Canosa (Km 37.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Avellino Ovest e Baiano per veicolo in avaria. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 39.6 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Nocera Nord e Cava de’ Tirreni per lavori in corso.