Grosjean insegue il recupero lampo: ecco quando vuole tornare in pista

Romain Grosjean vorrebbe tornare in pista il prossimo weekend al Gran Premio di Abu Dhabi per la sua ultima gara in carriera in Formula 1

Questo weekend, al Gran Premio di Sakhir, la sua partecipazione è ovviamente fuori questione. Ma Romain Grosjean tenterà di essere regolarmente al via della gara successiva, tra soli dieci giorni, stando a quanto ha rivelato il giornalista francese Julien Febreau, che lavora per la televisione Canal Plus. “Uno dei suoi desideri sarebbe quello di cercare di correre ad Abu Dhabi“, ha spiegato, “che sarebbe la sua ultima corsa in Formula 1“.

Già, perché il transalpino non è stato riconfermato dalla Haas (che per il 2021, proprio oggi, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del giovane russo Nikita Mazepin), dunque l’appuntamento conclusivo della stagione sarebbe anche il suo canto del cigno nel massimo campionato automobilistico. E Romain ha tutte le intenzioni di congedarsi nel migliore dei modi.

Grosjean ancora in ospedale

Intanto Grosjean ha trascorso un’altra notte in ospedale e oggi dovrebbe essere finalmente dimesso. Stando agli aggiornamenti diramati dalla stessa Haas, la guarigione dalle ustioni alle mani starebbe “procedendo bene”, e il team principal Guenther Steiner ha confermato che il suo pilota “non ha nemmeno lividi né dolore, anche se è vero che non ha ancora visto le sue mani”.

Lo stesso pilota ha aggiornato i suoi tifosi tramite il suo profilo ufficiale su Instagram, dove ha pubblicato una foto e poche righe di post: “Non avrei mai pensato di poter essere felice per alcuni squat”, ha sorriso. “Il mio corpo sta recuperando bene dopo l’impatto. Spero che si potrà dire lo stesso anche per le ustioni sulle mie mani. Vi ringrazio ancora per tutti i messaggi, ma sono ancora piuttosto lento a digitare”.