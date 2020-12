F1 GP di Sakhir: Programma e Orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gara

La F1 ritorna a Sakhir con una pista dal layout tutto nuovo. Ci sarà però da fare i conti con il grande assente Hamilton, colpito dal covid.

Dopo lo spettacolare Gran Premio del Bahrain di domenica, la F1 torna nello stesso impianto per un’altra gara, la penultima del Mondiale, non ci sarà Lewis Hamilton, positivo al Covid-19 e va da sé quindi che si aprono le porte per la vittoria a tanti piloti. Sicuramente il favorito a questo punto sembra essere Verstappen, che domenica ha chiuso al 2° posto, ma non è da sottovalutare anche Bottas, che con l’assenza del proprio compagno di team è chiamato al successo.

Per il resto layout completamente reiventato, quindi non abbiamo grossi riferimenti per questo nuovo appuntamento. Il tempo sul giro sarà sotto il minuto, un qualcosa di assolutamente nuovo per la F1 abituata a gare con tracciati molto più lunghi.

Leclerc insegue il 4° posto

Molto probabile che vedremo ancora una volta in difficoltà le Ferrari vista la pista che predilige ancora di più le macchine dotate di un propulsore potente, vero tallone d’Achille di questo grigio 2020 per la Rossa. Nonostante ciò Charles Leclerc proverà a chiudere per l’8a gara consecutiva a punti per cercare di insidiare il 4° posto nel Mondiale attualmente occupato da Ricciardo.

Lotta serrata però anche nei piani alti dove Verstappen sta tentando il colpaccio di strappare a Bottas il titolo di vice-campione del mondo. Al momento i due sono divisi da appena 12 punti e l’olandese punta anche sull’assenza di Hamilton per accorciare ulteriormente questo gap.

Diretta Sky Sport F1

Venerdì 4 dicembre

Libere 1: ore 14:30-16:00

Libere 2: ore 18:30-20:00

Sabato 5 dicembre

Libere 3: ore 15:00-16:00

Qualifiche: ore 18:00-19:00

Domenica 6 dicembre

Gara: ore 18:10-20:10

Differita TV8

Sabato 5 dicembre

Qualifiche: ore 19:30

Domenica 6 dicembre

Gara: ore 19:10