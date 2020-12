Piccola curiosità dal Gran Premio del Bahrain: durante il terzo pit-stop di Bottas, i meccanici Mercedes gli hanno cambiato solo 3 gomme.

Il Gran Premio del Bahrain è stato un vero e proprio calvario per Valtteri Bottas, costretto più volte al pit stop a causa anche di una foratura al primo giro. Il numero 77 però a quanto pare ha avuto anche un altro problema durante la gara che probabilmente ne ha penalizzato ancora di più le prestazioni.

Come riportato da “Motorsport.com”, infatti, il driver finlandese, durante il terzo pit stop avvenuto al 38° giro avrebbe sostituito solo 3 gomme. Come si può notare anche dalle immagini della gara, infatti, i meccanici deputati alla sostituzione dell’anteriore destra non gliela cambiano.

Nessuna penalità per Bottas e la Mercedes

Naturalmente la cosa ai fini del regolamento non comporterà delle sanzioni alla Mercedes o a Bottas in quanto il finlandese ha montato 3 gomme della medesima mescola di quella che già aveva.

Naturalmente a tutti è sorto il dubbio sul perché la Mercedes avesse deciso di montargli solo 3 gomme durante il pit stop e la risposta è decisamente semplice: la casa di Stoccarda aveva solo due set di gomme medie per pilota e vista la foratura nel primo giro proprio dell’anteriore destra uno dei set è rimasto con una gomma in meno.

A quel punto la Mercedes doveva decidere se montare o un set di soft nuove (scelta azzardata visto che mancavano ancora 19 giri) o optare per la sostituzione di sole 3 ruote. Visto che dai dati risultava che quella gomma non fosse particolarmente stressata si è scelto quindi per la seconda opzione. Sicuramente per Bottas non è stato un weekend facile, quindi avrà voglia di rifarsi in questo secondo appuntamento in Bahrain che è alle porte.

Antonio Russo