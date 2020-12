L’Autopilota di Tesla vince ancora | Un altro incidente evitato – VIDEO

L’Autopilota di Tesla fa centro ancora una volta e in questo video vedremo come abbia salvato la vita ad un ignaro guidatore



Abbiamo visto molte Tesla reagire ed evitare incidenti mentre erano in modalità Autopilota, ma questo deve essere uno dei salvataggi più impressionanti.

Dubitiamo fortemente che un pilota umano avrebbe potuto evitare il contatto tra queste due auto che guidano su un’autostrada a Taiwan.

Come potete vedere nel video, la Tesla (probabilmente una Model 3), viene guidata sulla corsia centrale dell’autostrada. Ad un certo punto, un uomo su una piccola berlina di colore scuro (sembra una Hyundai) prova a tagliare la strada alla Tesla, a quel punto l’auto reagisce e si toglie dalla traiettoria.

Apparentemente, questo è stato tutto merito dell’auto – non è stata la reazione del guidatore, perché si dice che in quel momento il veicolo stesse guidandosi da solo con l’Autopilota.

Dopo aver evitato l’impazienza del guidatore, la Tesla ha iniziato a rallentare per darsi più spazio. Sembra proprio che si sia affidata ai suoi sensori per evitare un incidente, e non sembra essere la reazione del guidatore – certo, è plausibile che un guidatore possa reagire così rapidamente, ma in questo caso, tutto dipende dall’auto.