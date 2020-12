Audi RS6 vs Audi RS Q8 | Station wagon o SUV? – VIDEO

In questo video prenderemo parte ad una sfida tra “compagni di scuderia” con l’Audi RS Q8 da un lato e l’Audi RS6 Avant dall’altro. Chi vincerà?



(Image by Motor1)Il marchio RS ad alte prestazioni di Audi si è ampliato per includere crossover e SUV, poiché i consumatori continuano a privilegiare i veicoli più grandi.

Lo sforzo ha portato alla nascita dell’Audi RS Q8, il potente veicolo della famiglia della casa automobilistica capace di velocità quasi illegali, e il canale YouTube di Archie Hamilton Racing ha deciso di contrapporlo all’altrettanto interessante Audi RS6 Avant. Entrambi sono veicoli della famiglia a quattro porte che condividono lo stesso propulsore, ma questo come si traduce in pista?

Sia l’Audi RS6 Avant che l’Audi RS Q8 utilizzano il V8 biturbo da 4,0 litri della casa automobilistica. Entrambi dovrebbero produrre 591 cavalli e 800 Newton-metri di coppia. Entrambi sono dotati del sistema Audi Quattro a trazione integrale, che dà loro una solida base sull’asfalto bagnato e piovoso.

La prima gara dimostra quanto le due Audi siano in perfetta sintonia, con la RS6 Avant che vince di pochi centimetri. La seconda gara vede la RS Q8 partire meglio al via, anche se la RS6 riesce a superare l’Audi SUV prima del traguardo, vincendo la sua seconda gara. La terza gara da una partenza a 50 km/h termina con risultati simili. La station wagon si allontana lentamente dal SUV prima di tagliare il traguardo per primo per completare la sua tripletta.



(Image by Motor1)La RS Q8 non è riuscita a battere il suo compagno di scuderia, anche se ha dovuto vedersela con un osso veramente duro. I SUV e i crossover non sono più i noiosi veicoli da famiglia di un tempo.

Costruttori di auto come Audi hanno tradotto la loro esperienza di prestazioni su tele sempre più grandi, creando potenti macchine a quattro porte in grado di tenere il passo con o battere le supercar in pista.