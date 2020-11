Traffico in autostrada, 30 novembre: incidente a Bologna, code sulla Roma/Napoli

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 30 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvoloso su tutta l’Italia. Addensamenti sparsi sul Nordovest e l’Appennino centro-meridionale, ma senza fenomeni. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sul medio basso-Tirreno, con qualche piovasco di breve durata sul litorale calabrese. Le temperature massime si aggirano fra 10 e 15 gradi al Centro-Nord, fra 15 e 19 gradi al Sud e sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni. In A4 Milano-Brescia (Km 169 – direzione: Trieste) traffico a rilento tra Dalmine e Bergamo per lavori in corso.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.25 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Tra Parma e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 134 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per lavori. Sul Racc.Borgo Panigale-Tang.Bologna (direzione: Bologna Borgo Panigale) coda tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia per incidente.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli (Km 740.6 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Caserta sud per chiusura nodo. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 55 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.