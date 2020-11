Superbike 2021, ufficiale il calendario provvisorio: c’è Misano

Dorna ufficializza il calendario provvisorio del campionato mondiale Superbike 2021. Start a Assen, torna Misano. Ancora round da confermare.

Nella giornata di oggi è stato reso noto il calendario provvisorio del campionato mondiale Superbike 2021. Ovviamente bisognerà attendere l’evolversi dell’emergenza Covid-19 per delle conferme definitive.

Intanto nel programma SBK del prossimo anno è previsto di correre in quattro continenti. Oltre agli appuntamenti in Europa, l’organizzazione conta di poter affrontare anche dei round extra-europei: in Argentina (15-17 ottobre), in Indonesia (12-14 novembre) e in Australia (data definire).

Il campionato Superbike 2021 comunque non partirà da Phillip Island, come era diventato invece di tradizione. L’esordio sarà ad Assen (Paesi Bassi) nel weekend 23-25 aprile. Poi sono previsti eventi a Estoril e Aragon prima di approdare in Italia, a Misano. L’11-13 giugno dovrebbe esserci il ritorno del round italiano, saltato nella stagione 2020 causa Covid-19. Non è prevista, invece, Imola.

Confermata la tappa a Montmelò, che sarà la settima del calendario. Prima sono previste Donington e Magny-Cours. Dopo aver corso in Catalunya, i piloti SBK gareggeranno a Jerez e Portimao. Successivamente Dorna ha fissato gli appuntamenti a San Juan (Argentina) e sul nuovo Mandalika Circuit (Indonesia), poi si spera di trovare l’accordo per correre a Phillip Island. Ancora da definire il tredicesimo evento che concluderà l’annata.

Di seguito la foto del calendario provvisorio del campionato mondiale Superbike 2021.