Superbike, Chaz Davies resta in Ducati: passa al team Go Eleven

Chaz Davies ha firmato con il team Go Eleven di Gianni Ramello. Sarà ancora su una Ducati Panigale V4 R nel Mondiale Superbike 2021.

L’annuncio ufficiale era atteso da un po’ di giorni e finalmente è arrivato: nel 2021 Chaz Davies correrà ancora nel campionato mondiale Superbike in sella a una Ducati Panigale V4 R.

Il pilota gallese ha firmato con il team Go Eleven, struttura privata che nella scorsa stagione ha ottenuto ottimi risultati con Michael Ruben Rinaldi. Proprio quest’ultimo ha rimpiazzato il 33enne di Knighton nella squadra ufficiale Aruba Racing. Avrà comunque un trattamento factory e dunque potrà essere molto competitivo nel prossimo campionato.

SBK 2021, Davies firma col team Go Eleven Ducati

Davies è entusiasta di intraprendere questa nuova avventura in SBK con Ducati, seppur nel team Go Eleven: “Sono molto contento di unire le forze con il Team Go Eleven nel 2021! Penso che sia una grande opportunità, sia per me che per Go Eleven, per continuare il nostro percorso di crescita. Ho avuto un ottimo finale della scorsa stagione, vincendo l’ultima gara all’Estoril e ottenendo più punti di tutti nelle ultime nove gare. Anche Go Eleven è stato protagonista di un grande 2020”.

Chaz, che in Superbike ha ottenuto 32 vittorie e 98 podi, è convinto che potrà raggiungere risultati importanti con la squadra italiana e in sella alla Ducati Panigale V4 R: “Penso che ci siano tutte le carte in regola per una partnership vincente. Sono molto carico, specialmente perché avevo un feeling eccezionale con la moto nel finale di stagione, e questo potrebbe essere anche un punto di partenza nei primi test, il prossimo anno. Quindi, grazie al Team Go Eleven per la fiducia e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa partnership, dandoci la possibilità di vincere il prossimo anno: Ducati, Aruba e Feel Racing. Grazie a tutte le persone coinvolte, non vedo l’ora di iniziare!”.