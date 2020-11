MotoGP, Tech3 in MotoGP fino al 2026. Sarà ancora team satellite KTM?

Hervè Poncharal annuncia di aver rinnovato l’accordo con Dorna. Tech3 proseguirà l’avventura in MotoGP almeno fino al 2026.

Hervé Poncharal ha annunciato l’estensione del contratto di Tech3 Racing con Dorna per altri cinque anni. La squadra francese, che ha un contratto in scadenza nel 2021, ha rinnovato fino al 2026, al termine di una stagione chiusa in bellezza con due vittorie ad opera di Miguel Oliveira. “I contratti che collegano il promotore, Dorna, con i team e le case produttrici hanno una durata di cinque anni, quindi poiché l’attuale contratto scade alla fine del 2021, è naturale che si predisponga il prossimo contratto, che sarà prorogato dal 2022 al 2026. Posso informarvi che Tech3 ha appena firmato il contratto che la legherà alla Dorna per il periodo dal 2022 al 2026”.

La trattativa con KTM

Il team di Hervè Poncharal schiererà due moto, ma resta da vedere se continuerà ad essere un team satellite KTM e se riuscirà a preservare i contratti con i partner Red Bull ed Elf. “Abbiamo un contratto con i nostri attuali partner, KTM ma anche con Red Bull ed Elf fino alla fine del 2021, quindi ovviamente siamo in trattative con questi partner per vedere se vogliono continuare dopo la scadenza del contratto con loro. Posso solo dire che la prima discussione è con il costruttore della moto”.

L’obiettivo della casa austriaca e del team Tech3 è proseguire insieme questa avventura iniziata nel 2019. Resta da capire se saranno legati da contratto quinquennale oppure con un contratto biennale che dovrà poi essere prolungato per i successivi tre anni. “Non abbiamo ancora firmato nulla, ma la volontà di Stefan Pierer e dell’intera leadership KTM, e ovviamente Tech3, è quella di continuare insieme il più a lungo possibile”, ha concluso Hervè Poncharal. “Ho sempre creduto che il successo derivi anche dalla durata delle collaborazioni. L’intero team Tech3 e io siamo molto felici di lavorare con KTM. È il desiderio della fabbrica e di Tech3″.