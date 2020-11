Meteo e traffico in autostrada: vento forte e neve in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 30 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Un vortice di aria fredda sta per arrivare sulla nostra Penisola e già nel corso della notte porterà un ulteriore ribasso delle temperature minime, comprese fra -1 e +4 gradi al Nord, fra 5 e 10 gradi al Centro-Sud. Cieli leggermente nuvolosi lungo la fascia appenninica e il litorale tirrenico, con brevi piovaschi sulla Calabria occidentale.

Martedì 1° dicembre neve sulle Alpi oltre gli 800 metri e, dal pomeriggio, lungo l’Appennino centro-settentrionale oltre i 700 metri. Piogge sul litorale tirrenico al mattino, in estensione sull’intero Centro-Nord e sulla Campania. Le temperature massime oscilleranno fra 5 e 9 gradi sul Settentrione, fra 12 e 17 gradi sul resto dell’Italia.

In Friuli sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio vento forte tra Carnia e Pontebba.

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia Grumello in entrata è chiuso al traffico fino alle 17:00 del 11/12/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Seriate. Entrata consigliata verso Brescia: Ponte Oglio. Sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia l’uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia vento forte tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

Tra Caserta e Napoli sulla A1 Roma-Napoli (Km 740.5 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Napoli Nord per chiusura nodo. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Bivio A1/A16 Napoli-Canosa. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 2 – direzione: Napoli) l‘uscita di Napoli Via Marina è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 30/11/2020 provenendo da Salerno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Salerno: Napoli Centro.