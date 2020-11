Traffico in autostrada, 29 novembre: maltempo al Centro-Sud, vento forte in Liguria

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 29 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico, la Calabria jonica e la Sicilia, dove si prevedono temporali anche forti. Cieli soleggiati al Nord, salvo addensamenti cumuliformi sull’Emilia Romagna, dove potrebbero registrarsi deboli precipitazioni, specie sulle zone a ridosso del confine toscano. Temperature massime tra 11 e 16 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio prime schiarite sul Mezzogiorno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Lainate) Lago di Como in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/11/2020 verso Como per lavori. Entrata consigliata verso Como: Como Centro. A Milano Sud sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno vento forte tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante. Venti sostenuti anche in A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze nebbia a banchi tra Rioveggio e Pian Del Voglio. Sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti causa pioggia tra Cattolica e Senigallia e tra Senigallia e Ancona sud.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra San Giovanni e Napoli Centro fino alle 06:00 del 02/12/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni.

In Puglia sulla A14 Pescara-Bari (Km 610.5 – direzione: Pescara) Canosa in entrata è chiuso al traffico verso Pescara per Verifica tecnica. Entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est.