MotoGP, Jorge Martin cambia tutto: dovrà sostituire il numero #88

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti per Jorge Martin. Non solo passerà in MotoGP e dovrà adattarsi alla nuova moto, ma dovrà cambiare anche il suo numero #88.

Sin dalle prime battute stagionali Jorge Martin è finito nel mirino Ducati che ha intuito il talento. Purtroppo alcuni errori commessi in gara e la positività al Coronavirus gli hanno tagliato la strada verso il titolo Moto2, ma si è guadagnato l’accesso alla classe regina nonostante tutto. Due vittorie e quattro podi sono un buon biglietto da visita per l’ingresso in Pramac e per lui si prospetta un 2021 di grandi cambiamenti.

Dovrà adattarsi ad una nuova classe, a un nuovo team e una nuova moto come la Desmosedici, non certo semplice per qualunque debuttante. Il compagno di Jorge Martin sarà il francese Johann Zarco, anch’egli nuovo nel box di Campinoti. Jorge Martín avrebbe voluto “cucire” il suo numero inseparabile # 88 sulla Ducati, ma sarà costretto a cambiarlo. Infatti Miguel Oliveira ha già quel numero sul cupolino della sua KTM, quindi il madrileno non ha altra scelta che cambiare e lo ha fatto attraverso i social con cui spesso interagisce con i suoi fan: “Ti faccio vedere quale sarà il mio numero per la prossima stagione. Devi solo scorrere la foto”. Il mistero è stato risolto e abbiamo appreso che lo spagnolo girerà con il numero 89.