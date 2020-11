Meteo e traffico in autostrada: ultime piogge e poi la neve

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 29 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile su Abruzzo e regioni estreme del Sud, con temporali su Sicilia e Calabria jonica. Fenomeni in parziale assorbimento durante la notte. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con sterili addensamenti sulle valli piemontesi e lombarde. Le temperature minime si aggireranno fra 2 e 7 gradi al Centro-Nord, fra 8 e 13 gradi al Sud, di poco superiori in Sicilia.

Lunedì 30 novembre sarà una giornata all’insegna della stabilità, pur con nuvole in transito sull’Appennino centrale e le regioni estreme del Mezzogiorno. Le massime oscilleranno tra 10 e 15 gradi al Centro-Nord, tra 15 e 19 gradi al Sud. Nelle ore successive assisteremo all’arrivo di un flusso di correnti di origine scandinava che arrecherà maltempo un po’ su tutta l’Italia, con possibili nevicate anche a quote basse.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce l’uscita di Vercelli est è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 01/12/2020 provenendo da Gravellona Toce per lavori. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Vercelli Ovest su Diramaz. A26-A4 Stroppiana Santhià.

A Sud di Milano sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Fra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze banchi di nebbia tra Rioveggio e Roncobilaccio.

In A25 Torano-Pescara l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 05/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra San Giovanni e Napoli Centro fino alle 06:00 del 02/12/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni.