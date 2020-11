By

Robert Shwartzman vince la sprint race di F2. Disastro di Ilott che permette a Schumacher di guadagnare altri 2 punti in campionato.

Grande scatto dei due piloti Prema con Shwartzman che si prende la testa della corsa, mentre dietro Schumacher non corre grossi rischi ed è 5° alla prima curva. Foratura per Tsunoda, che cede il passo al tedesco. Non benissimo Ilott che chiude il primo giro al 7° posto.

Grande lotta tra Mazepin e Schumacher, con i due che si scambiano di continuo la posizione sfruttando il gioco di scia. Il driver russo però riesce ad avere la meglio del tedesco e supera anche Daruvala poco dopo. Al 7° giro comincia il valzer dei pit stop.

Finale complicato per Schumacher

All’8° giro brutto errore di Ilott che si lancia a cannone per superare Schumacher e colpisce in pieno Daruvala. Dallo scompiglio che si crea il tedesco della FDA viene sopravanzato da Piquet. I commissari decidono per una Virtual Safety Car.

Dopo un’attenta analisi la Direzione Gara decide al giro 14 di penalizzare Ilott con un drive through. Gara buttata per il britannico che a questo punto vede il titolo allontanarsi sempre più. Difficoltà per Schumacher che si lascia sopravanzare da Zhou e scivola al 6° posto.

Grandissima gara di Deletraz, che con gomma più fresca, nel finale entra nella zona punti saltando piloti come birilli. Lo svizzero a tre giri dalla fine arriva anche negli scarichi di Schumacher e lo supera agevolmente. Problemi nel finale per Piquet che era virtualmente sul podio. Questo permette a Schumacher di guadagnare una posizione.

Passerella finale per Shwartzman che vince dominando la gara dall’inizio alla fine. Sul podio con lui Mazepin e Deletraz. Nel finale Lundgaard supera Schumacher che chiude 7° e guadagna solo 2 punti su Ilott.

Ordine d’arrivo F2 Bahrain sprint race