Pulsanti a sfioramento 3D nelle auto: il futuro è adesso! – VIDEO

Le auto del futuro potrebbero avere pulsanti a sfioramento 3D sulle maniglie delle porte per accedere a funzionalità speciali



(Image by Motor1)La società tecnologica finlandese Canatu, leader nello sviluppo e nella produzione di pellicole 3D formabili ed estensibili, sensori tattili e soluzioni di riscaldamento, all’inizio di questo mese ha mostrato il loro sistema di fari riscaldati.

Oltre a questa futura caratteristica di sicurezza, Canatu collabora con TS Tech, un fornitore giapponese di interni per auto e sedili per auto/moto, per portarci un’altra innovazione tecnologica che potrebbe migliorare sia la funzionalità che l’aggiornamento estetico delle auto del futuro.

L’introduzione di interruttori a sfioramento 3D per le applicazioni a bordo dei veicoli. Le due aziende hanno sviluppato interfacce uomo-macchina (HMI) progressive per i prossimi veicoli autonomi.

La logica è semplice: nelle future auto di livello 3, le due aziende presuppongono che i conducenti assumeranno una postura rilassata (appoggiati all’indietro) per massimizzare il comfort. Tuttavia, in questa posizione, il cruscotto centrale sarà fuori portata. Questo garantisce una nuova posizione per gli HMI e le aziende ritengono che le maniglie delle portiere sarebbero un posto perfetto per i comandi a sfioramento.

Tutto questo con la tecnologia TS Tech per le finiture delle portiere e la pellicola unica, pieghevole e trasparente in Carbon NanoBud (CNB) di Canatu, che incorpora interruttori a sfioramento sulle impugnature delle portiere è possibile, offrendo all’utente un’esperienza intuitiva e un bellissimo design.



(Image by Motor1)Canatu crede che con la sua CNB, ogni superficie all’interno di un veicolo possa essere integrata con interruttori a sfioramento 3D, mentre TS Tech eseguirà il design in modo eccellente. Potete vedere come funziona il sistema nel video in calce a questa pagina, che prevede la regolazione dei sedili incorporati nelle maniglie delle portiere. Questi interruttori a sfioramento sono dotati di un’illuminazione che rimane discretamente nascosta fino a quando gli interruttori non vengono attivati.

Leggi anche -> Audi TTS Competition Plus, nuovo modello in esclusiva per l’Europa

Il nuovo sistema tech sembra promettente, ma, d’altra parte, abbiamo bisogno di vedere più auto con un’automazione di livello 3 prima di vederlo in uso. Il futuro sembra comunque luminoso.