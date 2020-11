Moto2, Lorenzo Baldassarri ritorna a casa Forward tre anni dopo

Lorenzo Baldassarri ritorna nel team Forward dopo tre anni. Buone le prime sensazioni nella due giorni di test a Jerez.

Il team MV Agusta Forward Racing ha cambiato la line-up piloti per il 2021, confermando Simone Corsi e affiancandogli Lorenzo Baldassari. I due alfieri hanno chiuso la due giorni di test a Jerez con buone sensazioni e prospettive per il futuro, nonostante le condizioni dell’asfalto poco clementi.

Balda ha iniziato a prendere confidenza con la F2 e ha concluso la seconda giornata registrando un miglior tempo di 1’42:568. Simone Corsi ha messo a segno 76 giri per un totale di oltre 336 km percorsi. “Oggi è stata una giornata positiva, rispetto a ieri il tempo infatti è stato migliore. Abbiamo provato nuovi setting e sono contento nonostante le condizioni metereologiche non fossero perfette – ha dichiarato Simone Corsi al termine del test -. Infatti la pista non si è mai asciugata del tutto, per questo non ho potuto spingere al massimo. Abbiamo preferito concentrarci su elementi tecnici piuttosto che sulla velocità. Ora torniamo a casa e pensiamo già alla prossima stagione, cercheremo di arrivare carichi e in forma pronti per ottenere buoni risultati”.

Lorenzo Baldassarri è entusiasta del primo approccio con la nuova moto. “Quando sono salito sulla mia F2 per la prima volta pensavo che sarebbe stato come partire da zero, e invece non è stato così. Mi aspettavo che fosse tutto completamente diverso ma il set up e la linea mi piacciono. La moto risponde bene e questo è davvero interessante, una grande opportunità per me. Questo inverno lavoreremo per migliorare quello che possiamo e preparare al meglio l’inizio della nuova stagione. Mi sono divertito in pista e ho fatto bei giri, anche se le condizioni non erano ottimali. Ora è tempo di riposare e ricaricare le batterie per iniziare al meglio il 2021. Ritornare nel team dopo 3 anni è strano, ci sono nuovi membri che non conosco anche se il capo è lo stesso, c’è molta energia e i ragazzi mi trasmettono molta positività e voglia di fare bene e questo è importante”.