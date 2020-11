Meteo e traffico in autostrada: temporali, alluvioni e vento forte

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 28 novembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Sud, con fenomeni in parziale assorbimento in Sardegna dove si sono registrate delle alluvioni. Più stabile ma con cieli nuvolosi al Nord. Nella notte precipitazioni in attenuazione lungo il litorale tirrenico, si prevedono temporali sulla Calabria jonica. Le minime si aggireranno fra 3 e 6 gradi al Nord, fra 8 e 13 gradi al Centro-Sud.

Domenica 29 novembre cieli sereni o poco nuvolosi sul Settentrione, salvo addensamenti cumuliformi sulle località emiliane. Ancora instabile al Centro-Sud, con piogge più intense su Abruzzo e Calabria jonica. Le temperature massime stimate oscilleranno fra 11 e 16 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Como sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Lainate) Lago di Como in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/11/2020 verso Como per lavori. Entrata consigliata verso Como: Como Centro. A Milano Sud sulla Complanare Milano-Poasco-Via Emilia (Km 1.4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Poasco è chiusa al traffico fino alle 21:00 del 04/12/2020 provenendo da Milano – Piazzale Corvetto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano – Piazzale Corvetto: Inizio Complanare Poasco su Racc. A1 Milano-Piazzale Corvetto.

Alle porte di Belluno si segnala vento forte in A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Pescara) l‘uscita di Cocullo è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 05/12/2020 provenendo da Autostrada Roma-Teramo per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra San Giovanni e Napoli Centro fino alle 06:00 del 02/12/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Salerno: San Giovanni.

In A16 Napoli-Canosa (Km 104.2 – direzione: Canosa) l‘uscita di Vallata è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 29/11/2020 provenendo da Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Grottaminarda.