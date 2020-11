McLaren 600LT, l’entry-level sportiva per tutti i gusti – VIDEO

Le autostrade tedesche sono perfette per far rombare un po’ i motori della velocissima McLaren 600LT



(Image by Motor1)Dato un tratto di strada ben definito, la McLaren 600LT non ha bisogno di molto tempo per raggiungere le velocità più elevate. Fortunatamente per noi, i ragazzi di AutoTopNL hanno trovato un tratto di autostrada tedesco senza troppa confusione e lo hanno utilizzato per questo nuovo video a velocità massima.

Ma la velocità non è l’unico aspetto impressionante di questo video. La McLaren 600LT fa tecnicamente parte della serie sportiva entry-level, anche se è l’apice di quella particolare formazione. La potenza deriva da un V8 biturbo da 3,8 litri che produce solo 600 cavalli e sì, diciamo solo qui per un motivo. Siamo abituati a sentire parlare degli exploit della sorella più grande e veloce della 600LT, la 720S. Ha una potenza di 710 CV che molti pensano sia sottovalutata dalla fabbrica, e come tale, spesso mette in ombra la bellezza della 600LT.

Speriamo che questo video rimedi a questo peccato perché la 600LT è davvero epica. La colonna sonora del V8 solletica la colonna vertebrale mentre il pilota passa attraverso le marce, cambiando ogni volta a 8000 giri al minuto a tutto gas. La McLaren passa da 105 km/h a 299 km/h in soli 19 secondi. Da 180 km/ha 320 km/h impiega solo 23 secondi, e il tachimetro continuava a salire lentamente ma costantemente. Sì, potrebbe far parte della famiglia McLaren entry-level, ma non c’è niente di entry-level nelle sue prestazioni.



(Image by Motor1)La 600LT ha terminato la sua produzione l’anno scorso. Dato lo spazio necessario per potersi esprimere, la supercar ha una velocità massima pubblicata di 328 km/h, anche se, vedendo il video, sembrerebbe capace di molto di più.