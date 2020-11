Una sfida tra veri pesi massimi tra la Ferrari 488 Pista e la McLaren 600LT in una gara senza esclusione di colpi



Prima di immergerci in questo video, sappiate che il risultato finale potrebbe essere oggetto di qualche polemica.

Non sempre “spoileriamo” il risultato finale di corse come questa, ma condivideremo questa informazione più avanti nell’articolo se non siete interessati a guardare la clip.

In questa sfida vedremo sfidarsi due mostri sacri delle corse su strada, in particolare avremo la fortuna di vedere la Ferrari 488 Pista che affronta la McLaren 600LT. Sulla carta, le due sono molto simili – ognuna di esse vanta un motore V8 bicilindrico biturbo di piccola cilindrata posizionato dietro il pilota, mosso tramite palette attraverso un cambio sequenziale. Infatti, il motore da 3,9 litri della Ferrari è appena 0,1 litri più grande del motore da 3,8 litri della McLaren. Anche sul lato bilancia non troviamo grosse differenze, con la 600LT che pesa solo 30 kg in meno rispetto alla Pista.

Le statistiche, tuttavia, non corrispondono del tutto. Il motore della Ferrari è tarato per una potenza di 710 cavalli, mentre la 600LT si attesta a 600 CV. Non ci vuole un genio per capire che la McLaren manca di qualcosa, e le cifre pubblicate per l’accelerazione 0-100 e la velocità massima ne sono la riprova. Con i suoi 2,8 secondi per i 100 km/h, la McLaren è di un solo decimo più lenta della Ferrari, invece, la velocità massima di 340 km/h della Ferrari è ben al di sopra del limite di 328 km/h dichiarato dalla McLaren per la 600LT.

Naturalmente, queste statistiche sono raggiunte in condizioni ideali, e come sottolinea Lovecars, i suoi video rappresentano situazioni reali. Pertanto, le supercar sono state portate su una superficie non preparata, e nessuno dei due piloti utilizza il launch control. E' solo l'abilità del pilota che utilizza tutta la potenza, e quando la gara ha inizio, la Ferrari si porta subito in netto vantaggio. Qui è dove le cose vanno fuori controllo, perché nonostante un enorme svantaggio di potenza, la 600LT giunge da dietro per la vittoria.



Semmai, ci si aspetterebbe che il vantaggio di 110 CV della Ferrari, una volta in movimento, si faccia sentire. Invece, vediamo la McLaren sprintare in avanti e finire con diverse lunghezze di vettura di differenza. Il pilota della Ferrari ha lasciato l'acceleratore troppo presto? E' certamente strano vedere la 600LT superare improvvisamente la Pista, oppure, la 600LT è più potente di quanto pubblicizzato da McLaren?

Purtroppo, in questo video si è tenuta una sola gara, ma restiamo sintonizzati.