Gara combattuta in F2 con Schumacher che ha chiuso 4° perdendo qualche punto nei confronti del suo inseguitore nel Mondiale Ilott.

Partenza fantastica di Mick Schumacher che guadagna subito ben 5 posizioni e chiude il primo giro già terzo alle spalle di Ilott non perfetto allo scatto. Durante la seconda tornata però il tedesco subisce il ritorno di Armstrong che lo supera nuovamente e a quel punto il pilota teutonico comincia a stazionare in 4a piazza.

Dopo 6 giri circa il battistrada Drugovich soffre un calo di prestazione che porta il gruppo dei primi quattro a compattarsi. Problemi al via per Zhou che è costretto subito al pit stop e scivola nelle retrovie.

Titolo rimandato a settimana prossima

Al 9° giro Schumacher supera Ilott, si prende la terza piazza e prova ad ipotecare ulteriormente il titolo. Guai alle gomme, invece, per Armstrong che regala un’altra posizione a Schumi. Al 13° giro pit stop per Ilott che però perde tempo nel cambio gomme per un problema nel montaggio dell’anteriore sinistra.

Al 16° giro rientro per Drugovich con Schumacher che passa quindi in testa alla gara. Al 19° giro, invece, è il turno del tedesco per il pit che rientra al 6° posto alle spalle del compagno di squadra Shwartzman. Il figlio del 7 volte campione del mondo però da qui in poi comincia la sua rimonta e in poche curve supera il russo e si mette nuovamente alla caccia di Armstrong, che sopravanza al giro 23.

Nel finale Schumacher prova in tutti i modi a superare Daruvala senza riuscirci. Davanti a loro vittoria per Drugovich davanti ad Ilott che ora accorcia nella corsa al titolo sul tedesco. Una cosa è certa però: in questo weekend non festeggeremo il campione della F2 ma dovremo aspettare settimana prossima.

Ordine d’arrivo

Antonio Russo